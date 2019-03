So müsse Orban die jüngste Kampagne gegen EU-Kommissionschef Jean-Claude Juncker stoppen, er müsse sich bei den anderen EVP-Parteien entschuldigen. Außerdem müsse die CEU-Universität dauerhaft in Budapest bleiben, sagte er der "Bild"-Zeitung. Es gebe "entscheidende Fragen, was demokratische Prinzipien und den politischen Stil betrifft", sagte der CSU-Politiker.