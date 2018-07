Ultraschnellladestation an der Raststätte Brohltal an der A61. Quelle: Thomas Frey/dpa

Eine Autobahn-Tankstelle in der Osteifel setzt heute den Auftakt für ein Netz von rund 80 Stromtankstellen mit einer neuen Technik zum besonders schnellen Laden von Elektroautos. Die Ultra-Schnellladestation auf der Tank- und Rastanlage Brohltal an der A 61 sei die erste dieser Art in Deutschland, teilte das Unternehmen Autobahn Tank & Rast mit.



An den 350-kW-Stationen kann ein E-Fahrzeug nach Angaben der Betreiber in durchschnittlich 20 bis 30 Minuten voll aufgeladen werden.