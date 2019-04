Nicht auf gleiche Art und Weise. Aber in England werden einige andere Großstädte (wahrscheinlich Birmingham, Leeds, Nottingham, Derby und Southampton) ab 2020 Fahrverbote aussprechen. In Paris, wo bereits alle vor 1997 gebauten Autos werktags zwischen 8 und 20 Uhr nicht in die Stadt fahren dürfen, plant man noch Radikaleres. Vom nächsten Jahr an werden die Beschränkungen ausgedehnt, dann sind alle vor 2005 gebauten Fahrzeuge aus der Stadt verbannt. Ab 2024 soll es in der französischen Hauptstadt dann keine Dieselfahrzeuge und ab 2030 gar keine Autos mit Verbrennungsmotor mehr geben.