Europäische Zentralbank in Frankfurt. Quelle: Arne Dedert/dpa

Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier hat die Europäische Zentralbank (EZB) vor Kritik aus Deutschland in Schutz genommen. "Ganz in der Tradition der Bundesbank erfüllt die EZB in Sachen Preisstabilität (...) genau den Auftrag, den wir Europäer ihr in den Verträgen gegeben haben", sagte Steinmeier bei einer Veranstaltung der Dekabank.



"Das sollten wir bei mancher Kritik in Deutschland an der Geldpolitik durchaus wissen und nicht vergessen - denn die EZB handelt für den Euroraum als Ganzes."