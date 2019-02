In Deutschland steigt der Anteil der erneuerbaren Energien an der Stromerzeugung stetig an, bis zum Jahr 2022 ist der Ausstieg aus der Kernenergie geplant. Der an den Küsten erzeugte Windstrom muss in die großen Verbrauchszentren im Süden transportiert werden. Dazu sind tausende Kilometer neuer Stromleitungen notwendig, darunter sind auch große Stromautobahnen. Der Netzausbau kommt aber nicht voran, auch weil es vor Ort Widerstände gibt.