Wenn man sich dem Uluru nähert, sieht man schon von Weitem die endlose Schlange von Menschen, die auf den Berg klettern. Sie sehen aus wie Ameisen, gereiht an einer Schnur. Unweigerlich kommen einem die Bilder vom Mount Everest aus diesem Frühjahr in den Sinn, als sich unzählige Bergsteiger am höchsten Gipfel der Erde gestaut hatten. Doch nun könnte der Unterschied in der Wüste Australiens nicht größer sein: Touristen aus aller Welt laufen zum Teil in Flipflops, Shorts und bei über 35 Grad auf den Uluru, der unter seinem englischen Namen "Ayers Rock" weltweit bekannt geworden ist.