Landesgruppenchef Dobrindt will nicht CSU-Chef werden. Archivbild

Quelle: Carsten Rehder/dpa

CSU-Landesgruppenchef Alexander Dobrindt will nicht neuer CSU-Chef werden. "Ich hatte gestern nicht vor, mich am Wettbewerb um die Nachfolge von Horst Seehofer als Parteivorsitzender zu beteiligen. Daran hat sich heute nichts geändert", sagte er der dpa in Berlin.



Dobrindt dementierte damit - wie zuvor die CSU - einen Bericht, wonach Seehofer Dobrindt als möglichen Parteichef ins Spiel bringt. Das ZDF hatte berichtet, Seehofer fordere von Dobrindt, man müsse "doch mal was riskieren".