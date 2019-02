Ob Amtsinhaber Muhammadu Buhari weitermachen kann, ist ungewiss - verlässliche Prognosen zur Präsidentenwahl in Nigeria gibt es nicht. Alle gehen von einem Kopf-an-Kopf-Rennen aus, insgesamt sind 73 Kandidaten zugelassen. Der 76-Jährige verspricht, den Kampf gegen Korruption fortzuführen. Auch nach vier Regierungsjahren gilt er als durch und durch integer und positioniert sich als Befürworter eines starken Staates. Doch seit die Ölpreise 2016 massiv eingebrochen sind, geht es vielen Nigerianern schlecht. Der einstige Diktator Buhari war 2015 per Wahl an die Macht zurückgekehrt - auch mit dem Versprechen, die extremistische Bedrohung auszurotten. Er genießt zwar in den meisten nördlichen Bundesstaaten - seiner angestammten Heimat - noch Unterstützung. Aber die bröckelt. Trotz wiederholter Beteuerungen der Regierung, die Boko-Haram-Miliz sei besiegt, verstärkten die Extremisten in den vergangenen Monaten ihre Angriffe auf zivile und militärische Ziele. Die Langsamkeit des Präsidenten hat zu dem geflügelten Wort "Baba Go-Slow" - Papa Stau - geführt, einen Aufbruch erwarten selbst seine Anhänger nicht von ihm. Ein anderes Problem ist seine angeschlagene Gesundheit. Monatelang wurde Buhari in britischen Krankenhäusern behandelt, musste sich sogar Gerüchten erwehren, er sei längst tot und werde durch ein Double ersetzt.

Bildquelle: reuters