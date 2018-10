Die Deutsche Bahn hat neue Fahrpreise veröffentlicht. Quelle: Ina Fassbender/dpa

Bahnfahren wird in diesem Winter wieder etwas teurer. Das Preisniveau steigt zum Fahrplanwechsel am 9. Dezember um 0,9 Prozent, wie die Deutsche Bahn mitteilte. Mit der Anhebung bleibe man unter der momentanen Inflationsrate, die im September bei 2,3 Prozent lag.



Vielfahrer mit Streckenzeitkarten oder einer Bahncard 100 zahlen in Zukunft 2,9 Prozent mehr. Kräftig erhöht wird auch das Extra-Entgelt für den Kauf eines Tickets im Zug: von 12,50 Euro auf 19 Euro.