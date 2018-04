Norwegens Justizministerin ist zurückgetreten. Archivbild Quelle: Patrick Pleul/dpa-Zentralbild/dpa

Die norwegische Justizministerin Sylvi Listhaug tritt zurück und geht so einem Misstrauensvotum aus dem Weg, das die bürgerliche Regierung hätte zu Fall bringen können. Die Politikerin der rechtspopulistischen Fortschrittspartei kündigte das auf Facebook an. Sie könne nicht zulassen, dass ihre Partei Macht verliere.



Sie steht für einen Facbook-Beitrag in der Kritik, in dem sie den Sozialdemokraten vorwarf, die Rechte von Terroristen wichtiger zu nehmen als die Sicherheit des Landes.