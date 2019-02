Der Drogenboss Joaquin Guzman Loera «El Chapo». Archivbild

Quelle: Jose Mendez/EFE/dpa

Der Prozessauftakt gegen den mexikanischen Drogenboss Joaquin "El Chapo" Guzman ist um zwei Monate verschoben worden. Die Auswahl der Jury solle nun am 5. November 2018 und nicht wie zunächst geplant am 5. September beginnen, teilte ein Gericht in New York mit. Damit kam Richter Brian Cogan den Verteidigern von Guzman nach, die um mehr Zeit gebeten hatten.



Guzman sitzt seit seiner Auslieferung an die USA im Januar 2017 im Gefängnis. Bei einer Verurteilung droht Guzman lebenslange Haft.