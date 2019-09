Die Lage der Branche verschärfe sich wegen des aktuelle Zinsniveaus und der Konjunkturabkühlung. Deshalb sieht sich die Bank gezwungen, den Personalabbau voranzutreiben. 4.300 der 48.644 Stellen (Stand Ende Juni) werden nochmals gestrichen, allerdings 2.000 an anderer Stelle aufgebaut. "Wir werden nun alles dafür tun, den erforderlichen Personalabbau so fair und sozialverträglich wie möglich zu gestalten", versprach Zielke den Mitarbeitern in seinem Brief.