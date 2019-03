Kritik an Umbenennung der kasachischen Hauptstadt. Archivbild

Quelle: Uncredited/Radio Free Europe/Radio Liberty/AP/dpa

In Kasachstan sind Medienberichten zufolge rund 20 Demonstranten festgenommen worden, die gegen die Umbenennung ihrer Hauptstadt Astana in Nursultan protestiert haben. Die Namensänderung wurde vom Parlament als Ehrung des langjährigen Staatschefs Nursultan Nasarbajew beschlossen.



Die russische Nachrichtenagentur Interfax und andere Medien meldeten die Festnahmen bei der Kundgebung in Almaty, der Wirtschaftsmetropole des ölreichen mittelasiatischen Landes.