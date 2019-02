Fahnen von Nordmazedonien und der Nato in Skopje.

Quelle: Dragan Perkovksi/AP/dpa

Das kleine Balkanland Mazedonien hat sich offiziell in Nordmazedonien umbenannt. Die Umbenennung trete mit Wirkung vom Dienstag in Kraft, gab die Regierung in Skopje bekannt. Der neue Name ist Teil der Umsetzung eines Abkommens mit Griechenland.



Mit der Umbenennung ist der Namensstreit mit Griechenland beigelegt. Inzwischen ist auch der Beitritt Nordmazedoniens zur Nato eingeleitet worden. Das griechische Parlament hatte in der Vorwoche das entsprechende Protokoll ratifiziert.