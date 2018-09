Russische Botschaft in Washington Quelle: dpa

Doch das neue Straßenschild ist auch eine Spitze gegen Präsident Trump. Vielen in der Bevölkerung, in Washington und im Kongress - auch einigen in der eigenen Partei - ist der Mann im Weißen Haus zu Putin-freundlich. Auch dagegen soll der neue Straßenname ein Zeichen setzen. Charles Kupchan vom Council on Foreign Relations (CFR) sagt gegenüber dem ZDF: "In vielen Dingen ist der Kongress nicht willens, gegenüber Präsident Trump Widerstand zu leisten. Aber in diesem Punkt - insbesondere nach der kolportierten Einmischung der Russen in die US-Wahl - will man Druck ausüben auf das Weiße Haus; will man Trump angehen, der in den Augen vieler zu nachsichtig mit Putin ist und keine deutlichen Schritte unternimmt."