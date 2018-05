Die IG Metall nimmt die Politik in die Pflicht. Archivbild Quelle: Markus Scholz/dpa

Anstehende Umbrüche in der Arbeitswelt erfordern nach Einschätzung der IG Metall neben Mitbestimmungsrechten für Beschäftigte ein starkes Tarifsystem. "Das sind die wichtigsten Hebel dafür, dass keiner unter die Räder kommt und der gesellschaftliche Zusammenhalt gestärkt wird", sagte IG-Metall-Chef Jörg Hofmann am "Tag der Arbeit" in Kassel.



Deshalb müsse auch die Politik nicht nur für starke Betriebs- und Personalräte sorgen, sondern auch für eine stärkere Tarifbindung.