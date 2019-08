Russland will auf den jüngsten US-Raketentest reagieren.

Quelle: Scott Howe/U.S. Defense Department/AP/dpa

Russlands Präsident Wladimir Putin will mit einer "deckungsgleichen Antwort" auf den Test eines neuen Marschflugkörpers durch die USA reagieren. Russland müsse die Bedrohung durch die USA zuerst analysieren und dann "umfassende Maßnahmen" ergreifen, sagte Putin.



Er sehe den US-Raketentest auch als Beweis, dass die USA die Schuld für das Aus des INF-Abrüstungsabkommens tragen würden. Die USA hatten am Wochenende von der Insel San Nicolas in Kalifornien einen Marschflugkörper abgefeuert.