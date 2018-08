84 Prozent sprachen sich gegen die Zeitumstellung aus. Quelle: Oliver Berg/dpa

Bei der EU-Umfrage zur Zeitumstellung haben sich nach offiziellen Angaben der EU-Kommission 84 Prozent der Teilnehmer für eine Abschaffung ausgesprochen. In Deutschland lag der Anteil exakt genauso hoch wie im EU-Durchschnitt.



EU-Kommissionspräsident Jean-Claude Juncker will der Mehrheit folgen und die Abschaffung des Hin und Her im Frühjahr und im Herbst vorschlagen. In der Europäischen Union hatten sich nach Angaben der Kommission 4,6 Millionen Menschen an der Online-Umfrage beteiligt.