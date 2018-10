Kai Warnecke vom Eigentümerverband Haus und Grund. Quelle: Uli Deck/dpa

Je länger Mieter in ihrer Wohnung leben, desto weniger steigen ihre Wohnkosten, wie aus einer Umfrage des Eigentümerverbands Haus und Grund hervorgeht. Wer in den vergangenen fünf Jahren einen Mietvertrag unterschrieben hat, zahlt demnach 2,2 Prozent mehr als ortsüblich. Wer aber seit fünf bis zehn Jahren in seiner Wohnung lebt, liegt 4 Prozent darunter.



"Die privaten Vermieter scheuen bislang davor zurück, im laufenden Mietverhältnis die Miete zu erhöhen", sagte Verbandspräsident Kai Warnecke.