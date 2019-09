Das Gebäude des Europäischen Parlaments. Archivbild

Quelle: Marcel Kusch/dpa

Bei der Europawahl im Mai haben vor allem junge Leute die Wahlbeteiligung in die Höhe getrieben. Dies geht aus einer Umfrage des Europaparlaments hervor. So wuchs die Beteiligung bei Wählern unter 25 Jahren um 14 Prozentpunkte, bei den 25- bis 39-Jährigen um 12 Punkte.



Beide Gruppen lagen zwar immer noch unter dem Schnitt von 50,6 Prozent - nämlich bei 42 beziehungsweise 47 Prozent. Dennoch half der Zuwachs, die Quote insgesamt steigen zu lassen. 2014 waren nur 42,6 Prozent der Wahlberechtigten in den 28 EU-Ländern zur Wahl gegangen.