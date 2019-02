Arbeiter in einer Produktionshalle. Symbolbild

Quelle: Monika Skolimowska/ZB/dpa

Die deutschen Exporteure blicken etwas weniger skeptisch in die Zukunft. Darauf deutet eine Umfrage des Münchner ifo Instituts hin. Demnach sind die Erwartungen der Exporteure für die kommenden drei Monate gestiegen.



Es ist der erste Anstieg nach vier Rückgängen in Folge. "Die deutsche Industrie behauptet sich in einem schwierigen weltwirtschaftlichen Umfeld", kommentierte ifo-Präsident Clemens Fuest die Aufhellung. Die US-Zolldrohungen hätten momentan keine negativen Auswirkungen.