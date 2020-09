Arzt mit Patientenakte. Archivbild

Ärzte in deutschen Krankenhäusern müssen sich aus ihrer Sicht zu sehr mit bürokratischen Tätigkeiten beschäftigen. "Wir ersticken buchstäblich in Bürokratie", sagte die Vorsitzende des Marburger Bundes, Susanne Johna, den Funke-Zeitungen.



Bei einer Umfrage des Marburger Bundes unter Krankenhausärzten gaben 60 Prozent an, täglich drei Stunden und mehr mit bürokratischen Aufgaben befasst zu sein. Im Jahr 2013 waren es nur acht Prozent gewesen, die mehr als drei Stunden pro Tag damit befasst waren.