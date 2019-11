Insulin-Tropfen an einer Spritze. Symbolbild

Quelle: Matthias Hiekel/dpa-Zentralbild/dpa

In Deutschland erkranken jährlich über 500.000 Erwachsene neu an Diabetes. Das zeigt ein Bericht des Robert Koch-Instituts (RKI) zum Weltdiabetestag am 14. November. Rund sieben Millionen leben demnach bereits mit der Krankheit.



"Die Gefahr, an Diabetes zu erkranken, wird viel zu häufig unterschätzt", so Gesundheitsminister Jens Spahn (CDU). In einer Umfrage des RKI und der Bundeszentrale für gesundheitliche Aufklärung schätzten fast achtzig Prozent der Befragten mit erhöhtem Diabetes-Risiko ihr Risiko selbst als gering ein.