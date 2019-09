Im Schnitt sind die Deutschen deutlich optimistischer und haben weniger Ängste als in den vergangenen Jahren. Die Stimmung sei insgesamt so gut wie seit 25 Jahren nicht mehr, heißt es in der Umfrage "Die Ängste der Deutschen", die jetzt in Berlin vorgestellt wurde. Duchgeführt wurde sie im Sommer dieses Jahres, in Auftrag gegeben von der R+V-Versicherung, die die Erhebung seit 1992 veröffentlicht.