Nicht jeder Arbeitnehmer macht seine vorgeschriebene Pause. Quelle: Patrick Pleul/dpa-Zentralbild/dpa

Mehr als jeder vierte Beschäftigte in Deutschland arbeitet ohne Pause durch. Das geht aus einer Antwort des Bundesarbeitsministeriums auf eine Anfrage der Linksfraktion hervor, über die das Redaktionsnetzwerk Deutschland berichtet. Mehr als ein Viertel (26 Prozent) gab an, einfach keine Pause machen zu wollen. Bei Arbeitnehmern zwischen 15 und 29 Jahren liegt der Anteil bei 31 Prozent.



Am häufigsten kommen Pausenausfälle im Gastgewerbe, in der Pflegebranche sowie im Erziehungsbereich vor.