Schulkinder in Deutschland würden gerne später mit der ersten Stunde starten. Nach einer repräsentativen Umfrage des Kinderkanals KiKA unter rund 1.300 Erst- bis Sechsklässlern in Deutschland wünschten Kinder sich im Schnitt einen Schulbeginn um 8.40 Uhr, teilte der Kindersender von ARD und ZDF am Freitag in Berlin mit.