Viele Nutzer sorgen sich um den Datenschutz in sozialen Medien. Quelle: Arno Burgi/dpa-Zentralbild/dpa

Aus Sorge um den Datenschutz hat fast jeder zweite Nutzer von sozialen Medien in Deutschland bereits über eine Abmeldung nachgedacht. Das geht aus einer Emnid-Umfrage für den "Focus" hervor.



Angesichts des Facebook-Datenskandals sieht der Präsident des Bundesamtes für Sicherheit in der Informationstechnik, Arne Schönbohm, Verbesserungsbedarf. Das Beispiel zeige, "dass der Schutz in der Zusammenarbeit mit anderen Unternehmen noch höherer Qualität bedarf", sagte er der "Rheinischen Post".