Die Mehrheit in Großbritannien will keinen Sturz der Regierung.

Quelle: Tim Irland/XinHua/dpa

Eine knappe Mehrheit der Briten will trotz des Brexit-Schlamassels an der Regierung von Premierministerin Theresa May festhalten. 53 Prozent sind laut einer Umfrage des Instituts Sky Data gegen einen Sturz der Regierung. 38 Prozent sind dafür.



Sechs von zehn Briten (61 Prozent) sind inzwischen aber davon überzeugt, dass Großbritannien in einer handfesten Krise steckt. 34 Prozent gehen nicht davon aus. Die Befragung fand direkt nach der Abstimmung zum Brexit-Deal am Dienstagabend statt.