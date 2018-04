Viele befürchten Schwierigkeiten für Familien. Quelle: Sven Hoppe/dpa

Eine deutliche Mehrheit der Bundesbürger hält Deutschland einer Umfrage zufolge für familienfreundlich. Viele befürchten aber, dass sich die Situation für Familien verschärfen wird. In einer Erhebung des Meinungsforschungsinstituts Emnid für die "Bild am Sonntag" prognostizierten 66 Prozent der Befragten, dass es für Familien in der Bundesrepublik künftig schwerer wird. 23 Prozent glauben an das Gegenteil.



Ungeachtet dessen halten 64 Prozent der Deutschen ihr Land für familienfreundlich.