Es ist eine wortreiche Debatte, die Männer sind spürbar aufgewühlt. Es bricht etwas aus ihnen heraus, das einer so auf den Punkt bringt: "In Deutschland bleibst du immer der Türke.“ Stummes Nicken in der Gruppe, dann fügt Ahmet aber noch lächelnd hinzu: "Und in der Türkei bin ich immer der Deutsche, Alman."



Es ist ein Zwischen-allen-Stühlen-Stehen, nirgendwo richtig daheim und zuhause. Die Türkei, das Sehnsuchtsland, in dem alles besser erscheint als im deutschen Alltag. Dieser besondere Blick hat handfeste Ursachen, sagt die Politologin Gülistan Gürbey im heute.de-Gespräch: "Erdogan-Anhänger in Deutschland beziehen ihre Informationen fast ausschließlich von regierungsnahen Medien in der Türkei." Erdogan "stärkt intuitiv das Selbstbewusstsein" vieler Türken in Deutschland.