Mietangebote wie Carsharing werden immer beliebter. Quelle: Rolf Vennenbernd/dpa

Fast 40 Prozent der Deutschen haben laut einer PwC-Studie in 2017 Angebote der sogenannten Share Economy genutzt, bei der Mieten oder Teilen das Kaufen ersetzt. Auch 2018 rechnen Experten mit einer steigenden Nachfrage.



Auch in Deutschland sei das Teilen von Unterkünften, Musik, Autos, Maschinen und Dienstleistungen bereits zu einem unverzichtbaren Teil des digitalen Lebensstils vieler Menschen geworden. PwC schätzt den Umsatz damit allein in Deutschland auf weit über 20 Milliarden Euro.