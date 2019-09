Auf den Arbeitsmarkt schlagen die Probleme vorerst noch nicht maßgeblich durch. Die Experten sehen für das Jahr 2019 sinkende Arbeitslosenzahlen - wenngleich längst nicht mehr in dem Tempo, wie dies noch im vergangenen Jahr und in den ersten Monaten 2019 zu beobachten war. "Der Konjunkturabschwung macht dem Arbeitsmarkt zwar zu schaffen, aber der hält sich nach wie vor gut", sagte Enzo Weber vom Institut für Arbeitsmarkt und Berufsforschung der Bundesagentur für Arbeit. Der Stellenindex BA-X sank im September leicht. Die Bundesagentur stellt ihre Statistik für September am Montag vor.



Auch KfW-Experte Müller rechnet vorerst mit einem weiteren Anstieg der Erwerbstätigkeit. "Nach unserer Prognose dürfte die Zahl der Erwerbstätigen für das Gesamtjahr 2019 gegenüber dem Vorjahr um 380.000 von 45,2 Millionen steigen. Das ist ein neuer Rekordstand". Die Arbeitslosigkeit dürfte in der zweiten Jahreshälfte weiterhin moderat zunehmen. "Für das Gesamtjahr dürfte die Arbeitslosenquote mit 5,2 Prozent aber noch auf dem Stand des Vorjahres bleiben."