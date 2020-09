Menschen in einer Fußgängerzone. Symbolbild

Quelle: Oliver Berg/dpa

Die Konjunktureintrübung in Deutschland hinterlässt Spuren: Die Bundesbürger blicken so pessimistisch in die Zukunft wie lange nicht mehr. "Wir beobachten, dass das Verbrauchervertrauen ... aktuell auf einen Zweijahrestiefstand gerutscht ist", berichtete Nielsen-Deutschland-Chef Jens Ohlig.



Im neuesten Verbrauchervertrauensindex von Nielsen rutscht Deutschland im europäischen Optimismus-Ranking von Platz 2 auf Platz 5 ab. Am zuversichtlichsten sind demnach die Dänen und die Polen.