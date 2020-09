Grenzzaun an der Gedenkstätte Point Alpha in Rasdorf. Archiv

Quelle: Uwe Zucchi/dpa

30 Jahre nach dem Mauerfall sieht die Bevölkerung in Deutschland einer Umfrage zufolge mehr Trennendes als Gemeinsames zwischen Ost und West, die Mauer wollen aber nur wenige zurück.



In einer Studie des Meinungsforschungsinstituts YouGov meinten 27 Prozent der Befragten, die Unterschiede zwischen Ost und West würden überwiegen. Im Westen sagten dies 25 Prozent, im Osten sogar 34 Prozent. Mehr Gemeinsamkeiten sehen bundesweit nur 18 Prozent. Die Mauer will eine Minderheit von 13 Prozent zurück (West 14/Ost 13).