Umfrage: Wunsch nach Frauen in Führungspositionen. Archivbild

Quelle: Jan-Philipp Strobel/dpa

Eine große Mehrheit der Deutschen spricht sich dafür aus, dass Frauen in Politik, Wirtschaft und Gesellschaft mehr Verantwortung übernehmen. 78 Prozent würden es begrüßen, wenn Frauen in verantwortungsvolle Positionen kämen, ergab eine Umfrage des Meinungsforschungsinstituts Kantar Emnid für die CDU-nahe Konrad-Adenauer-Stiftung.



Diese Auffassung vertreten mehr Frauen (83 Prozent) als Männer (72 Prozent). Am größten ist die Zustimmung mit 87 Prozent unter den Grünen-Anhängern, am niedrigsten unter AfDlern (57 Prozent).