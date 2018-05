Trojaner «Locky» Quelle: Soeren Stache/dpa

Rund 41 Prozent der Internetnutzer in Deutschland sind schon einmal Kriminellen im Netz zum Opfer gefallen. In einer repräsentativen Umfrage gab knapp jeder Fünfte an, bereits von Schadsoftware wie Viren oder Trojanern befallen worden zu sein.



Acht Prozent wurden beim Online-Shopping betrogen, sechs Prozent wurden Opfer von Phishing, fünf Prozent von Identitätsdiebstahl. Weitere genannte Bereiche waren Ransomware-Erpressungssoftware (4 Prozent) oder Cybermobbing (3 Prozent).