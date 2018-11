Bei der Krankheit Depression gibt es Wissenslücken. Symbolbild

Quelle: Julian Stratenschulte/dpa

In Deutschland gibt es mit Blick auf Behandlungsmöglichkeiten von Depressionen Wissenslücken. So glaubt nach einer repräsentativen Umfrage fast jeder Fünfte, dass Schokolade und ein Sich-Zusammenreißen geeignete Mittel gegen die Erkrankung sind. Das sind Erkenntnisse aus dem "Deutschland-Barometer Depression".



Insgesamt erkranken jedes Jahr rund 5,3 Millionen Menschen in Deutschland an einer behandlungsdbedürftigen Depression. Jeden Tag begingen durchschnittlich 28 Menschen Suizid.