39 Prozent der Befragten frühstücken noch gemeinsam. Symbolbild

Quelle: Britta Pedersen/dpa-Zentralbild/dpa

Die Essgewohnheiten der Deutschen verändern sich. So haben zwar für die allermeisten Menschen gemeinsame Mahlzeiten in der Familie eine hohe Bedeutung, doch gerade unter der Woche wird immer seltener zusammen gespeist. Dies geht aus einer von Nestle Deutschland in Auftrag gegebenen Umfrage hervor.



Demnach isst nur noch jeder Zweite der Befragten sein Mittagessen in Gesellschaft, 39 Prozent frühstückten noch gemeinsam. Zudem werde häufiger auswärts gegessen.