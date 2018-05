Die Deutschen haben weniger Angst vor schweren Krankheiten. Quelle: Bernd Wüstneck/dpa-Zentralbild/dpa

Die Angst vor Krebs, Demenz und anderen schweren Krankheiten wird einer Umfrage zufolge in Deutschland schwächer. 65 Prozent gaben in einer Forsa-Erhebung für die DAK-Gesundheit an, sie fürchteten sich vor einem bösartigen Tumor. 2010 waren es noch 73 Prozent, 2016 noch 69 Prozent.



Noch stärker nahm die Zahl der Menschen ab, die Angst haben, an Demenz oder Alzheimer zu erkranken. 2010 und 2016 hatten jeweils 50 Prozent der Befragten diese Sorge kundgetan, nun waren es noch 39 Prozent.