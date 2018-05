Viele Frauen haben Erfahrungen mit Anfeindungen im Internet. Quelle: Sebastian Gollnow/dpa

Beleidigungen und Drohungen - für viele Frauen sind soziale Netzwerke zur Quelle von Unwohlsein oder sogar Angst bis hin zur Panik geworden. Das geht aus einer Ipsos-Mori-Umfrage in acht Ländern für die Menschrechtsorganisation Amnesty International hervor.



Demnach sind knapp ein Viertel der befragten Frauen mindestens einmal zum Opfer von Anfeindungen in sozialen Netzwerken geworden. In knapp der Hälfte der Fälle war der Inhalt der Hassbotschaften frauenfeindlich oder sexistisch.