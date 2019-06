Viele Patienten wünschten keine Intensivtherapie bei ihrem eigenen Sterben, hieß es weiter. Die Vorbereitung und Durchführung einer Organentnahme sei jedoch nur unter Intensivtherapie möglich. "Diese Diskrepanz kann durch keine noch so gute gesetzliche Regelung überwunden werden", so die Stiftung. Wenn die Bereitschaft zur Organspende erhöht werden solle, brauche es also Verbesserungen in punkto Gerechtigkeit, Vertrauen und Information.