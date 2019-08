Laut einer Studie schaffen es nur 1,7 Prozent der Ostdeutschen in die Spitzenpositionen von Politik, Wirtschaft und Verwaltung. Und das, obwohl sie 16 Prozent der Gesamtbevölkerung ausmachen. Immer wieder wird deshalb eine Ost-Quote diskutiert, also ein vorgeschriebener Mindestanteil Ostdeutscher in Führungspositionen. Die Mehrheit auf beiden Seiten Deutschlands spricht sich in unserer Umfrage jedoch gegen die Einführung einer solchen Ost-Quote aus (Ost 50 Prozent, West 65). Im Osten allerdings polarisiert die Frage: Hier sind auch 42 Prozent dafür.