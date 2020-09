Eine Frau entlädt ihren Einkaufswagen.

Quelle: Oliver Berg/dpa

Die Angst vor dem Coronavirus sorgt inzwischen für erste Hamsterkäufe in Deutschland. Zahlreiche Handelsketten berichteten bei einer Umfrage von teilweise deutlich erhöhten Verkaufszahlen bei Produkten wie Konserven oder Desinfektionsmitteln. Kurzfristig sei es in einigen Läden auch zu Engpässen gekommen.



So berichteten Lidl und Aldi Süd von deutlich erhöhten Abverkäufen. Laut Aldi Süd sei man aber darauf vorbereitet. Auch Rewe verzeichnete eine erhöhte Nachfrage nach haltbaren Lebensmitteln.