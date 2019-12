Laut Wissenschaftler Thomas Sterner ist es schwierig, die genauen Effekte der CO2-Steuer zu messen. Dennoch kommen er und zwei Kollegen in einem Bericht zu dem Ergebnis, dass die beiden Energiesteuern (CO2- und Energiesteuer) eine große Rolle beim konsequenten Ausbau des Fernwärmesystems in Schweden gespielt haben. Die Folge: Ölheizungen gehören in Schweden längst der Vergangenheit an. Überall im Land sind neue Wärmekraftwerke entstanden. Und Schweden ist eines der Länder mit dem höchsten Anteil an Biodiesel. Der Treibstoff soll in Zukunft mehr und mehr aus den Wäldern kommen.