Marx läutet eine Glocke zum Auftakt der Frühjahrskonferenz.

Quelle: Friso Gentsch/dpa

Die katholische Kirche in Deutschland will ihren Umgang mit dem Missbrauchsskandal verbessern. Dazu kündigte der Vorsitzende der Deutschen Bischofskonferenz, der Münchner Kardinal Reinhard Marx, unabhängige Anlaufstellen für Opfer an.



"Es geht um die Frage, müssen wir mehr nachdenken auch über das Konzept der Aufarbeitung", sagte Marx zum Start der Frühjahrskonferenz der deutschen Bischöfe in Lingen. Nach wie vor steht damit der Missbrauchsfall auf Nummer eins der Tagesordnung der Bischöfe.