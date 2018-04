Papst Franziskus. Quelle: Evandro Inetti/ZUMA Wire/dpa

Papst Franziskus hat für seinen Umgang mit einem Missbrauchsfall in Chile um Verzeihung gebeten. In einem Brief an die chilenischen Bischöfe schrieb der Pontifex, er habe "bei der Bewertung und Wahrnehmung der Situation schwere Irrtümer begangen". "Jene, die ich verletzt habe, bitte ich um Verzeihung."



Bei seiner Chile-Reise im Januar hatte Franziskus einen Eklat ausgelöst, als er Bischof Juan Barros in Schutz nahm, der Sexualdelikte des früheren Pfarrers Fernando Karadima gedeckt haben soll.