Mitarbeiter der Spurensicherung sind am Tatort im Einsatz.

Quelle: Ray Tang/XinHua/dpa

Nach der Terrorattacke in London hat die britische Regierung "fundamentale Änderungen" im Umgang mit verurteilten Straftätern angekündigt. "Es gab nichts, was man hätte machen können, um ihn (den Attentäter) bei der bestehenden Gesetzeslage hinter Gittern zu halten", sagte ein Regierungsmitarbeiter dem Nachrichtensender Sky News.



Premier Boris Johnson hatte in der Nacht eine Krisensitzung mit Innenministerin Priti Patel und Vertretern der Polizei einberufen. Das Ergebnis wollte er zeitnah vorstellen.