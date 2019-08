James Mattis (l) neben US-Präsident Trump. Archiv

Der frühere US-Verteidigungsminister James Mattis hat den Kurs von Präsident Trump mit Blick auf internationale Partner kritisiert. In einem Beitrag für das "Wall Street Journal" schrieb er, die USA gerieten in eine zunehmend einsame Position, "die uns einer steigenden Gefahr in der Welt aussetzt".



"Nationen mit Verbündeten gedeihen, jene ohne verdorren", so Mattis. "Alleine kann Amerika unser Volk und unsere Wirtschaft nicht beschützen." Mattis nannte Trump nicht beim Namen, spielte aber deutlich auf dessen Politik an.