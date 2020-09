Blaulicht eines Polizeiwagens. Symbolbild

Quelle: David Young/dpa

Wegen umgestürzter Bäume ist in Nordrhein-Westfalen ein Stück der Autobahn 45 voll gesperrt. Betroffen ist der Abschnitt zwischen dem Kreuz Hagen und der Anschlussstelle Hagen-Süd, in Fahrtrichtung Frankfurt. Die Sperrung werde voraussichtlich bis Montagmittag, 13.00 Uhr, andauern, sagte ein Polizeisprecher.



In Paderborn ist ein 16-Jähriger durch einen herabstürzenden Ast schwer verletzt worden. Wie die Polizei berichtet, sei er mit Kopfverletzungen in ein Krankenhaus gebracht worden.