Die Hamburger Band Deichkind startet ihre neue Tour

Quelle: Carsten Rehder/dpa

Mit einem umjubelten Konzert in der Kieler Sparkassen-Arena hat die Elektropunk-Hip-Hop-Formation Deichkind ihr neue Tour gestartet. In der Handball-Halle spielte die Band vor 7.500 Zuschauern. Es sei ihr eintausendstes Konzert gewesen, sagte einer der Musiker.



Neben Songs aus dem 2019er Album spielten die Norddeutschen natürlich auch ihre Hits wie "Remmidemmi", "Bück Dich hoch" und "Leider Geil". Bis Anfang März gibt die Band aus Hamburg weitere 17 Konzerte in Deutschland.